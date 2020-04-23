Школьников Ямала готовят к экзаменам лучшие преподаватели региона и страны

23 Апр 2020 2020-04-23T10:01:29+03:00

К проекту подключились более 700 школьников со всего округа

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Ямальские выпускники этого года готовятся к государственной итоговой аттестации в непростых условиях. На помощь ученикам пришел Региональный институт развития образования (РИРО), запустив образовательный проект «#готовимся_к_ГИА_вместе».

Онлайн-консультации для одиннадцатиклассников проводят по 11 предметам ЕГЭ, а для девятиклассников по двум обязательным предметам ОГЭ.

С выпускниками занимаются высококвалифицированные педагоги округа, имеющие опыт подготовки стобалльников, победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников, методисты регионального института развития образования. К нему подключились более 700 школьников со всего округа.

Расписания занятий размещены на сайте РИРО, там же можно найти записи уже состоявшихся видеоконсультаций. Ежедневно проходит до пяти занятий, график расписан до конца мая. Проект планируют сделать ежегодным

Наряду с этим проектом у выпускников школ, выбравших для сдачи на ЕГЭ физику и математику, есть ещё одна возможность качественной подготовки. По этим предметам для ямальских ребят организованы интенсивы, которые ведут кандидаты педагогических наук, федеральные эксперты ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU