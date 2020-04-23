23 Апр 2020 2020-04-23T09:48:25+03:00

На Ямале волонтеры приносят пожилым не только лекарства, но и цветы Фото: администрация Ноябрьска

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Ямальские волонтеры теперь приносят пожилым не только лекарства. В Ноябрьске более 100 кустов королевской герани вручили волонтеры-медики пожилым дамам, которые остаются дома, в самоизоляции. Женщины в любом возрасте ценят цветущие подарки, уверены местные предприниматели.

Ранее добровольцы дарили букеты от цветочного магазина «Сирень», инициативу поддержала предприниматель Лариса Штанько. Садоводческий центр города решил таким образом поднять настроение женщинам в непростые времена борьбы с коронавирусом.

Как сообщили в администрации Ноябрьска, помощь волонтеров в городе востребована. В день они выполняют около 90 заказов. Мэрия предоставила четыре единицы транспорта с водителями для быстрой и комфортной развозки заказов.

ИСТОЧНИК KP.RU