23 Апр 2020 2020-04-23T09:39:41+03:00

Кладбища на Ямале открыты только для похорон Фото: salekhard.org

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Ямальцев призывают ограничить посещение кладбищ. В регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции продолжает действовать режим повышенной готовности. До окончания режима самоизоляции кладбища будут открыты только для похорон. Ограничение действует исключительно для посещений. Проведение процедур захоронений будет проходить в обычном режиме.

- Для сохранения режима самоизоляции жителям Ямала не рекомендуется посещать кладбище для поминовения погребённых родственников. Кладбище работает только для захоронения умерших и, по возможности, без массовых церемоний прощания, - уточняют в администрации Салехарда.

Этот вопрос сейчас особо актуален, поскольку традиционно в преддверии Пасхи и Родительского дня ямальцы массово посещают кладбища, убирают могилы родных и близких. В связи с этим северян просят отложить все эти мероприятия.

Режим самоизоляции позволяет выйти в ближайшие магазин и аптеку, вынести мусор и выгулять питомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU