2020-04-23T09:09:30+03:00
Общество

На Ямале девушек научат строить карьеру в IT

Привлечение женщин в профессию поможет снизить кадровую потребность в сфере цифровой экономики
Анна Полякова
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На Ямале девушек научат строить карьеру в IT Фото: yanao.ruНа Ямале девушек научат строить карьеру в IT Фото: yanao.ru
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Жительницы Ямала во время онлайн-марафона научатся строить карьеру в сфере информационных технологий. Бесплатный образовательный проект начнется в понедельник, 27 апреля, в рамках всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Курс состоит из четырех частей, и посвящен ключевым направлениям развития карьеры в сфере информационных технологий: управление IT-проектами; дизайн цифровых продуктов; мобильная разработка на Flutter; интернет-маркетинг.

По окончании все участницы получат сертификат. Как считают организаторы, дополнительное привлечение женщин в IT-профессии поможет снизить кадровую потребность в сфере цифровой экономики.

Кроме того, одним из основных препятствий для активного участия женщин в развитии отрасли, наравне с нехваткой опыта или отсутствия финансовых возможностей, являются стереотипы об исключительно «мужских» и «женских» профессиях. Именно на сокращение подобных препятствий направлен образовательный марафон. Марафон будет реализован совместно с проектом GOITGIRLS RUSSIA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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