2020-04-23T08:47:36+03:00
Общество

На реке Седе-Яха рыхлят лед, чтобы избежать паводка

В этом году лед тоньше, чем обычно
Анна Полякова
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На реке Седе-Яха рыхлят лед, чтобы избежать паводка Фото: newurengoy.ruНа реке Седе-Яха рыхлят лед, чтобы избежать паводка Фото: newurengoy.ru
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На реке Седе-Яха в районе Нового Уренгоя в разгаре работы по рыхлению льда в рамках противопаводковых мероприятий.

По словам специалистов, в этом году лед тоньше, чем обычно. Рыхление идет с соблюдением всех норм безопасности. Участки выбираются с учетом возможных заторов льда. По опыту прошлых лет - это на поворотах течения, около мостовых сооружений.

Напомним, в прошлом году ледоход на реке зафиксирован 22 мая. Администрация Нового Уренгоя предупреждает, что выходить на лед в период весенней распутицы строго запрещено. Информацию о происшествиях нужно сообщать по телефонам: 112, 25-00-33, 25-00-09.

ИСТОЧНИК KP.RU

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