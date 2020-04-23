2020-04-23T08:40:04+03:00
Происшествия

На Ямале вахтовик отомстил знакомой, отправив интимное видео ее начальнику

Мужчину наказали штрафом за нарушение неприкосновенности частной жизни
Анна Полякова
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На Ямале вахтовик отомстил знакомой, отправив интимное видео ее начальникуНа Ямале вахтовик отомстил знакомой, отправив интимное видео ее начальникуФото: Ольга Крыльцова
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Вахтовик на Ямале отправил интимное видео бывшей возлюбленной ее начальнику, чтобы отомстить. 42-летнего жителя Курганской области судили за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Инцидент произошел в мае 2019 года. Курганец-вахтовик работал на территории Пуровского района. Известно, что тогда отправил на электронный адрес учреждения, где работала его подруга, интимную видеозапись, порочащую ее честь и достоинство.

Во время предварительного следствия мужчина не признал себя виновным. Следователям он пояснил, видео он сделал во время свидания с экс-возлюбленной на ее рабочем месте, а затем переслал руководству компании. По мнению вахтовика, так он исполнил свой гражданский долг, а довело его до такого поступка желание создать проблемы бывшей девушке.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, сообщает СУ СКр по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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