В карантинном Ханымее устанавливают дополнительные камеры видеонаблюдения

23 Апр 2020 2020-04-23T07:53:20+03:00

Они появятся для усиления мер безопасности в период действия режима

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На контрольно-пропускных пунктах Ханымея, где еще действует карантин, установят камеры видеонаблюдения. Они появятся в ближайшие дни на въезде в поселок и железнодорожном вокзале. Администрация муниципалитета приняла такое решение в целях усиления мер безопасности в период пандемии.

Камеры оснащены системой видеоаналитики, которая позволяет фиксировать госномера автомобилей. Круглосуточный доступ к данным будет у администрации поселка и сотрудников полиции.

Как отметил в своем видеообращении глава поселка Азат Мектепкалиев, если нужно будет ввести дополнительные меры, это будет сделано.

- Моя задача сделать всё возможное, чтобы инфекция не распространялась, а жители поселка оставались здоровыми, - подчеркнул он.

Новые камеры станут дополнением к существующей системе видеонаблюдения «Безопасный район». Уже действующие 16 камер помогают полицейским и сотрудникам администрации контролировать обстановку в общественных местах и на улицах поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU