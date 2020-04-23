В карантинном Ханымее устанавливают дополнительные камеры видеонаблюдения
На контрольно-пропускных пунктах Ханымея, где еще действует карантин, установят камеры видеонаблюдения. Они появятся в ближайшие дни на въезде в поселок и железнодорожном вокзале. Администрация муниципалитета приняла такое решение в целях усиления мер безопасности в период пандемии.
Камеры оснащены системой видеоаналитики, которая позволяет фиксировать госномера автомобилей. Круглосуточный доступ к данным будет у администрации поселка и сотрудников полиции.
Как отметил в своем видеообращении глава поселка Азат Мектепкалиев, если нужно будет ввести дополнительные меры, это будет сделано.
- Моя задача сделать всё возможное, чтобы инфекция не распространялась, а жители поселка оставались здоровыми, - подчеркнул он.
Новые камеры станут дополнением к существующей системе видеонаблюдения «Безопасный район». Уже действующие 16 камер помогают полицейским и сотрудникам администрации контролировать обстановку в общественных местах и на улицах поселка.
ИСТОЧНИК KP.RU