В Салехарде запускают чат-бот о ситуации с коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T07:30:26+03:00

В Салехарде запустят чат-бот о ситуации с коронавирусом Фото: информационный сервис ЯНАО Салехард

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В Салехарде будет запущен специальный информационный сервис. Он разработан региональным ситуационным центром. Окружная столица станет тестовой площадкой для работы сервиса, поэтому активной вкладкой будет пока только Салехард.

С помощью чат-бота местные жители смогут получать информацию о ситуации с коронавирусом, сообщили в администрации города. Например, горожане узнают о том, какие магазины работают, какие закрыты в период режима повышенной готовности, как меняется движение общественного транспорта, данные об изменении режима работы коммунальных, соцслужб города и другие важные сведения.

Подобные информационные ресурсы активно используются бизнесом. Опыт применения технологии на муниципальном уровне пока не активно развит, но имеет большой потенциал. Он внедрен в Москве, в городах Клин и Якутск.

Перейти на "Информационный сервис ЯНАО Салехард" можно с платформ Telegram, Viber и через социальную сеть «ВКонтакте» на странице проекта «Живём на Севере».

ИСТОЧНИК KP.RU