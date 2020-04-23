В Салехарде запускают чат-бот о ситуации с коронавирусом
В Салехарде будет запущен специальный информационный сервис. Он разработан региональным ситуационным центром. Окружная столица станет тестовой площадкой для работы сервиса, поэтому активной вкладкой будет пока только Салехард.
С помощью чат-бота местные жители смогут получать информацию о ситуации с коронавирусом, сообщили в администрации города. Например, горожане узнают о том, какие магазины работают, какие закрыты в период режима повышенной готовности, как меняется движение общественного транспорта, данные об изменении режима работы коммунальных, соцслужб города и другие важные сведения.
Подобные информационные ресурсы активно используются бизнесом. Опыт применения технологии на муниципальном уровне пока не активно развит, но имеет большой потенциал. Он внедрен в Москве, в городах Клин и Якутск.
Перейти на "Информационный сервис ЯНАО Салехард" можно с платформ Telegram, Viber и через социальную сеть «ВКонтакте» на странице проекта «Живём на Севере».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»