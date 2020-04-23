В Новом Уренгое предприниматели раздают нуждающимся блины и хлеб

23 Апр 2020 2020-04-23T07:22:20+03:00

В Новом Уренгое волонтеры и предприниматели помогают нуждающимся в период пандемии Фото: newurengoy.ru

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В Новом Уренгое городской волонтерский штаб объединяет почти 300 добровольцев. С 30 марта они исполнили более 350 заявок, в работе еще 64 заявки, сообщили в администрации города.

В основном обратившиеся просят купить продукты питания и лекарства. Кроме выполнения заявок, волонтеры развозят по квартирам пожилых людей, инвалидов и многодетных семей продукцию, которую на безвозмездной основе предоставляют предприниматели. Для нуждающихся пекут блины, хлеб, куличи. Им привозят бесплатные продуктовые наборы и горячие обеды.

Волонтеры обеспечены масками, перчатками, антисептическими средствами и соблюдают все требования безопасности.

Отметим, на Ямале стартовали и успешно реализуются несколько акций по помощи нуждающимся: #МЫВМЕСТЕ, #cеверныйОТВЕТкоронавирусу, #Северянепротивкоронавируса. Суть их едина – оказать помощь тем, кому она сегодня особенно необходима.

ИСТОЧНИК KP.RU