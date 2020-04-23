В Салехарде проверили выполнение противопаводковых мероприятий

23 Апр 2020 2020-04-23T06:55:56+03:00

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В Салехарде проверили адреса, которые находятся в зоне риска при таянии снега. Все 20 территорий находятся на особом контроле специалистов управления ГО и ЧС.

- По каждой проблеме мы работаем индивидуально: где-то лоток поставить нужно, где-то достаточно вовремя снег убрать, - отметил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Владимир Терентьев.

Когда возникают проблемы с талой водой вблизи дома, нужно обращаться в свою управляющую компанию. Если её представители не реагируют на обращение и никаких мер не предпринимают, необходимо позвонить по номеру 112 и сообщить о проблеме.

Так, например, проверяющие посетили микрорайон Брусничный, где отсутствует необходимое водоотведение. Проблема участка в том, что улично-дорожная сеть находится в частной собственности, но владелец не следит за состоянием дорог. Как отметил первый заместитель главы города Олег Куруч, даже в этом случае администрация города не может не реагировать на обращения жителей этого микрорайона. Здесь проживает порядка 100 семей.

В результате принято решение разработать проектно-сметную документацию и изъять по рыночной стоимости у собственника земельный участок под строительство автодороги, которая будет построена с освещением, тротуарами и водоотводом.

ИСТОЧНИК KP.RU