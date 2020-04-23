Ямальцам автоматически продлили получение соцвыплат

23 Апр 2020 2020-04-23T06:31:11+03:00

Льготникам не нужно обращаться в МФЦ или органы соцзащиты

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Меры социальной поддержки для жителей Ямала продлеваются автоматически в период пандемии коронавируса. Власти региона решили освободить граждан от предоставления документов, подтверждающих доходы, чтобы продлить помощь на новый срок. Ряд таких мер поддержки касается семей с детьми.

С 1 апреля 2020 года органы соцзащиты автоматически продлевают выплату ранее назначенных мер соцподдержки и социальных пособий. Ямальцам не нужно обращаться в МФЦ или органы соцзащиты населения по месту проживания и приносить документы и справки. Выплаты, срок которых заканчивается с апреля по август включительно, автоматически продлятся до 30 сентября 2020 года.

- За 3 недели апреля 2020 года выплаты продлены порядка 6500 получателям: семьям с маленькими детьми, воспитывающим детей-инвалидов. Просим всех оставаться дома, беречь себя и своих близких, - отметила первый замдиректора окружного департамента соцзащиты населения Оксана Медынская.

В правительстве ЯНАО назвали виды помощи, которые продлены автоматически. Это ежемесячная денежная выплата на 3-го и последующего ребенка до трех лет, ежемесячная выплата на первого ребенка до 3-х лет, пособие на ребенка, социальная помощь на основании социального контракта, субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, меры социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим ребенка-инвалида.

ИСТОЧНИК KP.RU