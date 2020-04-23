2020-04-23T06:31:11+03:00
Общество

Ямальцам автоматически продлили получение соцвыплат

Льготникам не нужно обращаться в МФЦ или органы соцзащиты
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальцам автоматически продлили получение соцвыплат Фото: yanao.ruЯмальцам автоматически продлили получение соцвыплат Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Меры социальной поддержки для жителей Ямала продлеваются автоматически в период пандемии коронавируса. Власти региона решили освободить граждан от предоставления документов, подтверждающих доходы, чтобы продлить помощь на новый срок. Ряд таких мер поддержки касается семей с детьми.

С 1 апреля 2020 года органы соцзащиты автоматически продлевают выплату ранее назначенных мер соцподдержки и социальных пособий. Ямальцам не нужно обращаться в МФЦ или органы соцзащиты населения по месту проживания и приносить документы и справки. Выплаты, срок которых заканчивается с апреля по август включительно, автоматически продлятся до 30 сентября 2020 года.

- За 3 недели апреля 2020 года выплаты продлены порядка 6500 получателям: семьям с маленькими детьми, воспитывающим детей-инвалидов. Просим всех оставаться дома, беречь себя и своих близких, - отметила первый замдиректора окружного департамента соцзащиты населения Оксана Медынская.

В правительстве ЯНАО назвали виды помощи, которые продлены автоматически. Это ежемесячная денежная выплата на 3-го и последующего ребенка до трех лет, ежемесячная выплата на первого ребенка до 3-х лет, пособие на ребенка, социальная помощь на основании социального контракта, субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, меры социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим ребенка-инвалида.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое предприниматели раздают нуждающимся блины и хлеб
В Салехарде проверили выполнение противопаводковых мероприятий
Ямальцам автоматически продлили получение соцвыплат
Погода на Ямале 23 апреля: ожидается усиление ветра и дожди
Детский летний отдых ждут коррективы из-за пандемии
«Бессмертный полк» в соцсети: фотографии героев ямальцы разместят в интернете
Между Салехардом и Лабытнанги готовятся запустить «подушки»
В День Победы в Салехарде пройдет парад ретромобилей и авиашоу
В Надыме будут судить женщину, устроившую пьяный дебош ночью в сауне
Главная ледовая переправа Ямала работает в этом сезоне последние дни
В Ханымее всех беременных проверят на коронавирус
Больница в Лабытнанги начала самостоятельно проводить тесты на COVID-19
Водители ямальского парламента помогают врачам в разгар пандемии
В Ноябрьске льготников обеспечат бесплатным молоком
Ямальских водителей не будут штрафовать за права с истёкшим сроком
Все зимники на Ямале закрыли до следующего сезона
Новопортовские рыбаки готовятся к весеннему промыслу
Новоуренгойка лишилась денег, пытаясь купить партию масок у мошенника
В Губкинском директор тратил зарплату сотрудниц на себя и жену
В Пуровском районе растет число добровольцев, помогающих во время пандемии
Салехард начинают украшать ко Дню Победы
В Салехарде заработал карантинный центр
Количество транспортных перевозок на Ямале сократилось в несколько раз