Погода на Ямале 23 апреля: ожидается усиление ветра и дожди

23 Апр 2020 2020-04-23T05:16:30+03:00

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В четверг, 23 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха +3 градуса, пасмурно, почти вес день будет идти дождь. Ветер южный 13 м/с с порывами до 21 м/с.

В Ноябрьске +7 градусов, пасмурно, дождь. Ветер южный 5 м/с.

В Новом Уренгое +5 градусов, пасмурно, в течение дня дождь. Южный ветер 8 м/с.

В Надыме +5 градусов. Пасмурно, кратковременный дождь пройдет только утром. Ветер южный 11 м/с.

В Губкинском +6 градусов, пасмурно, дождь. Ветер южный 4 м/с.

В Тарко-Сале +5 градусов, пасмурно, дождь. Ветер южный 5 м/с.

В Муравленко +5 градусов, пасмурно, дождь. Ветер южный 6 м/с.

В Лабытнанги +3 градуса, дождь – до вечера. Ветер южный 13 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU