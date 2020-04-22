2020-04-22T16:17:04+03:00
Общество

Детский летний отдых ждут коррективы из-за пандемии

Выезды на первые смены отменены
Анна Полякова
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Детский летний отдых ждут коррективы из-за пандемии Фото: yanao.ruДетский летний отдых ждут коррективы из-за пандемии Фото: yanao.ru
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Выезды детских групп на первые смены в летние лагеря, расположенные на территории России, а также на первую и вторую смены лагеря «Ямал» в Болгарии – отменены. Такое решение принял окружной департамент молодёжной политики и туризма в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее поданные ямальцами заявки на эти смены будут отклонены. Всего в летний период этого года было запланировано направить на отдых за пределы региона свыше семи тысяч человек. Отменены на сегодняшний день выезды 2 387 человек (34 %).

Понимая важное значение и необходимость обеспечения детей и молодёжи Ямала отдыхом и досугом на летних каникулах, ведётся работа по обеспечению возможности частичного переноса отменённых мест, где это возможно, и дополнительной закупки мест в детские лагеря России на последующие смены.

Также прорабатывается вопрос организации краткосрочных форм отдыха на территории региона, в том числе с использованием онлайн технологий.

Пример подобной формы – онлайн-лагерь «На Крайнем Сервере» в соцсети «ВКонтакте», вторая смена которого стартовала 19 апреля. Мастер-классы, лекции, интерактивные мероприятия творческой, развлекательной и интеллектуальной направленности для ребят проводят вожатые из Содружества вожатых Ямала. Первая смена показала его востребованность, а количество желающих оказалось выше, чем ожидалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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