«Бессмертный полк» в соцсети: фотографии героев ямальцы разместят в интернете
Большинство мероприятий, посвященных Дню Победы, в Салехарде пройдёт в режиме онлайн. В рамках акции «Бессмертный полк» салехардцам будет предложено разместить фотографии или видео с воспоминаниями об участниках Великой Отечественной войны в социальных сетях.
Местная телекомпания пригласила детей и творческие коллективы принять участие в большом медиапроекте «Стихи и песни Победы». Из фрагментов видеозаписей исполнения песен и стихов будут смонтированы ролики и выпущены в эфир, сообщает администрация ямальской столицы.
Планируется, что 9 мая состоится выступление авиационной пилотажной группы и парад ретромобилей. Все мероприятия будут транслироваться в сети Интернет и на местных телеканалах.
Парад Победы и грандиозная акция «Бессмертный полк» будут перенесены, но не отменены. О новой дате пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU