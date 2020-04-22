«Бессмертный полк» в соцсети: фотографии героев ямальцы разместят в интернете

22 Апр 2020 2020-04-22T15:59:34+03:00

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Большинство мероприятий, посвященных Дню Победы, в Салехарде пройдёт в режиме онлайн. В рамках акции «Бессмертный полк» салехардцам будет предложено разместить фотографии или видео с воспоминаниями об участниках Великой Отечественной войны в социальных сетях.

Местная телекомпания пригласила детей и творческие коллективы принять участие в большом медиапроекте «Стихи и песни Победы». Из фрагментов видеозаписей исполнения песен и стихов будут смонтированы ролики и выпущены в эфир, сообщает администрация ямальской столицы.

Планируется, что 9 мая состоится выступление авиационной пилотажной группы и парад ретромобилей. Все мероприятия будут транслироваться в сети Интернет и на местных телеканалах.

Парад Победы и грандиозная акция «Бессмертный полк» будут перенесены, но не отменены. О новой дате пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU