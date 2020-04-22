2020-04-22T15:50:40+03:00
Общество

Между Салехардом и Лабытнанги готовятся запустить «подушки»

Перемещение граждан к месту работы в период распутицы не будет считаться уважительной причиной для поездок
Анна Полякова
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Между Салехардом и Лабытнанги готовятся запустить «подушки» Фото: yanao.ruМежду Салехардом и Лабытнанги готовятся запустить «подушки» Фото: yanao.ru
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Суда на воздушной подушке готовятся выйти на линию между городами Салехард и Лабытнанги. Они начнут курсировать с момента закрытия ледовой переправы через реку Обь. Как сообщили в дорожной дирекции ЯНАО, на период распутицы прямое автомобильное сообщение между соседними городами будет остановлено. Ориентировочная дата закрытия ледовой переправы - 25 -26 апреля. Однако погода все же может вмешаться в планы.

Планируемые тарифы на перевозки: 135 рублей - для взрослого пассажира, 67,5 рублей - для детей, стоимость провоза багажа - 13,5 рублей за 10 кг.

Как ранее сообщалось, администрация Лабытнанги обратилась к работодателям, чья деятельность связана с перемещением через реку в Салехард с просьбой перевести иногородних на дистанционный режим работы либо позаботиться о съёмном жилье для них на весь период распутицы. КПП на переправе продолжат работу. Угроза распространения нового коронавируса всё ещё высока.

- Перемещение граждан к месту работы в период распутицы не будет считаться уважительной причиной для поездок на судах на воздушной подушке, - заявила глава администрации Лабытнанги Марина Трескова. - Прошу вас, проявите мудрость, свою заботу о людях и не подвергайте своих работников неоправданному риску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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