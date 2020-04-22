2020-04-22T15:23:52+03:00
Общество

В День Победы в Салехарде пройдет парад ретромобилей и авиашоу

Все мероприятия будут транслироваться в сети Интернет
Анна Полякова
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В День Победы в Салехарде пройдет парад ретромобилей и авиашоу Фото: salekhard.orgВ День Победы в Салехарде пройдет парад ретромобилей и авиашоу Фото: salekhard.org
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В Салехарде началась подготовка к празднованию Дня Победы. Об этом в своём аккаунте в Instagram сообщил глава Салехарда Алексей Титовский. Планируется, что 9 мая состоится традиционный парад ретромобилей и выступление авиационной пилотажной группы. Все мероприятия будут транслироваться в сети Интернет и на местных телеканалах.

Парад Победы в юбилейный год пройдет не 9 мая, а позже. Его перенесут из-за пандемии.

- Мы обязательно, наравне со всей страной, когда закончатся профилактические меры и здоровью наших граждан ничто не будет угрожать, проведём и Парад Победы, и шествие Бессмертного полка, – отметил глава Салехарда Алексей Титовский.

В сам праздничный день 9 мая, который святой для каждого из нас день, как отметил градоначальник, без внимания не останется ни один ветеран. В День Победы волонтёры развезут подарочные наборы каждому салехардскому ветерану Великой Отечественной войны, труженику тыла и блокаднику.

Как сообщалось ранее, подрядные организации приступили к украшению городских улиц и парков. На центральных улицах Салехарда устанавливаются консоли, флаги, растяжки, баннеры. По городу будут курсировать три празднично оформленных пассажирских автобуса. Архитектурные композиции установят на Пантеоне и в Парке Победы на улице Титова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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