22 Апр 2020 2020-04-22T15:23:52+03:00

В День Победы в Салехарде пройдет парад ретромобилей и авиашоу Фото: salekhard.org

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В Салехарде началась подготовка к празднованию Дня Победы. Об этом в своём аккаунте в Instagram сообщил глава Салехарда Алексей Титовский. Планируется, что 9 мая состоится традиционный парад ретромобилей и выступление авиационной пилотажной группы. Все мероприятия будут транслироваться в сети Интернет и на местных телеканалах.

Парад Победы в юбилейный год пройдет не 9 мая, а позже. Его перенесут из-за пандемии.

- Мы обязательно, наравне со всей страной, когда закончатся профилактические меры и здоровью наших граждан ничто не будет угрожать, проведём и Парад Победы, и шествие Бессмертного полка, – отметил глава Салехарда Алексей Титовский.

В сам праздничный день 9 мая, который святой для каждого из нас день, как отметил градоначальник, без внимания не останется ни один ветеран. В День Победы волонтёры развезут подарочные наборы каждому салехардскому ветерану Великой Отечественной войны, труженику тыла и блокаднику.

Как сообщалось ранее, подрядные организации приступили к украшению городских улиц и парков. На центральных улицах Салехарда устанавливаются консоли, флаги, растяжки, баннеры. По городу будут курсировать три празднично оформленных пассажирских автобуса. Архитектурные композиции установят на Пантеоне и в Парке Победы на улице Титова.

ИСТОЧНИК KP.RU