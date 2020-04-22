В Надыме будут судить женщину, устроившую пьяный дебош ночью в сауне

22 Апр 2020 2020-04-22T15:08:30+03:00

В Надыме будут судить женщину, устроившую пьяный дебош в сауне Фото: pixabay.com

В присутствии своих детей она напала на полицейского

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В Надыме перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в применении насилия к представителю власти. Инцидент произошел ночью 27 января 2020 года.

В дежурную часть полиции позвонил администратор сауны «Grand-sauna» с просьбой о помощи. Выяснилось, что 30-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в адрес других посетителей заведения.

Все это происходило на глазах двух ее несовершеннолетних детей. Успокоить ее не могли ни администраторы, ни посетители, ни полиция. Женщину не смущало, что свидетелями ее непристойного поведения стали ее дети.

Ей предложили проехать в отдел полиции для разбирательства по существу произошедшего, заодно выяснить, почему в столь поздний час дети находятся в общественном месте в присутствии пьяной матери. На что женщина отреагировала агрессивно и ударила полицейского.

Позже она полностью признала свою вину и раскаялась. После утверждения обвинительного заключения прокуратурой дело направлено в суд, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU