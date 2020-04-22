2020-04-22T14:18:13+03:00
Общество

Главная ледовая переправа Ямала работает в этом сезоне последние дни

Работодателей просят позаботиться об иногородних сотрудниках
Анна Полякова
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Главная ледовая переправа Ямала работает в этом сезоне последние дниГлавная ледовая переправа Ямала работает в этом сезоне последние дниФото: Анна Полякова
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Ледовую переправу через Обь между Салехардом и Лабытнанги 25-26 апреля планируют закрыть до следующего сезона. Уже сейчас на сезонной автодороге появляется вода над поверхностью льда. Как сообщает дорожная дирекция ЯНАО, в связи сильным обводнением понизилась грузоподъемность зимней трассы.

Пока движение открыто для полноприводных колёсных транспортных средств общей массой до 20 тонн, для гусеничных - до 35 тонн.

В связи с особенностью автомобильного сообщения между Салехардом и Лабытнанги и из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой для сокращения числа контактов между гражданами работодателей просят предусмотреть перевод иногородних сотрудников на дистанционный режим работы, либо позаботиться о съёмном жилье для них на весь период распутицы. Речь идет о тех, кому приходится ежедневно добираться к месту работы через реку Обь.

К работе на маршруте готовятся суда на воздушных подушках. Оперативную информацию по работе ледовой переправы можно получить по телефону в Салехарде: 8 (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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