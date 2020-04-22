Главная ледовая переправа Ямала работает в этом сезоне последние дни
Ледовую переправу через Обь между Салехардом и Лабытнанги 25-26 апреля планируют закрыть до следующего сезона. Уже сейчас на сезонной автодороге появляется вода над поверхностью льда. Как сообщает дорожная дирекция ЯНАО, в связи сильным обводнением понизилась грузоподъемность зимней трассы.
Пока движение открыто для полноприводных колёсных транспортных средств общей массой до 20 тонн, для гусеничных - до 35 тонн.
В связи с особенностью автомобильного сообщения между Салехардом и Лабытнанги и из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой для сокращения числа контактов между гражданами работодателей просят предусмотреть перевод иногородних сотрудников на дистанционный режим работы, либо позаботиться о съёмном жилье для них на весь период распутицы. Речь идет о тех, кому приходится ежедневно добираться к месту работы через реку Обь.
К работе на маршруте готовятся суда на воздушных подушках. Оперативную информацию по работе ледовой переправы можно получить по телефону в Салехарде: 8 (34922) 7-17-04.
ИСТОЧНИК KP.RU