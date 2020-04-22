2020-04-22T13:17:04+03:00
Общество

В Ханымее всех беременных проверят на коронавирус

В поселке продолжает действовать карантин
Анна Полякова
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В Ханымее всех беременных проверят на коронавирус Фото: puradm.ruВ Ханымее всех беременных проверят на коронавирус Фото: puradm.ru
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В карантинном Ханымее Пуровского района у всех беременных местных жительниц возьмут анализы на COVID-19. Об этом сообщил глава поселка Азат Мектепкалиев.

Последние две недели в муниципалитете акушер-гинеколог не проводил прием в связи с дезинфекцией здания больницы. Напомним, на карантине находился весь медперсонал.

Сейчас в поселке плановый прием беременных ведут по предварительной записи, все необходимые скрининги, которые можно провести в ханымейской участковой больнице, сделают на месте. Другие обследования по направлению врача - в родильных отделениях соседних городов. Экстренную помощь окажут незамедлительно.

Вопросы состояния здоровья будущих мам – на личном контроле главы муниципалитета, чтобы можно было их решить оперативно. Так, накануне жители сообщили о дефиците детских смесей в аптеках. Глава обсудил этот вопрос с предпринимателями, которые пообещали изменить ситуацию. В официальной группе местной администрации размещен контактный номер телефона ответственного специалиста, которому можно сообщить о потребности в смесях у конкретной семьи.

По данным оперативного штаба ЯНАО, в Пуровском районе новых случаев заболевания COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано. Всего на территории района (включая месторождения) подтверждено 40 случаев заболевания, трое выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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