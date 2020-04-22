2020-04-22T13:08:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Больница в Лабытнанги начала самостоятельно проводить тесты на COVID-19

Мощность лаборатории позволяет сделать до 200 исследований в сутки
Анна Полякова
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Больница в Лабытнанги начала самостоятельно проводить тесты на COVID-19 Фото: yanao.ruБольница в Лабытнанги начала самостоятельно проводить тесты на COVID-19 Фото: yanao.ru
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В лабытнангской городской больнице начали проводить исследования на коронавирус. За двое суток в клинико-диагностической лаборатории проверили анализы 88 жителей города. Мощность лаборатории позволяет сделать до 200 исследований в сутки, поэтому число ежедневных тестирований будет расти.

- Положительные результаты нашей лабораторией выдаваться не будут, они будут подтверждаться в Роспотребнадзоре, - пояснила заведующая лабораторией Ольга Березюк.

Лаборатория имеет лицензию и оснащена необходимым оборудованием для проведения исследований на COVID-19. От начала исследования биоматериала до конечного результата проходит около шести часов. Сотрудники лаборатории прошли необходимое обучение и получили допуск к проведению исследований.

Здесь будут диагностировать на инфекцию преимущественно местных жителей. В списке контингента лаборатории, по предписанию Роспотребнадзора, те, кто вернулся из других стран и регионов РФ; медработники без клинических признаков болезни; вахтовики; сотрудники ж/д вокзала; горожане старше 66 лет без признаков заболевания; те, кто поступает на плановую госпитализацию в стационар больницы.

Лаборатория в Лабытнанги стала десятой на Ямале, где диагностируют коронавирус. На базе медучреждений тесты делают в Салехарде, Новом Уренгое, Надыме и двух лабораториях Ноябрьска. Еще 4 лаборатории работают на базе «Центра гигиены и эпидемиологии ЯНАО». Всего в округе уже проведено 26624 исследований на COVID-19, из которых 1483 теста только за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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