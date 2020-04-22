2020-04-22T12:50:10+03:00
Общество

Водители ямальского парламента помогают врачам в разгар пандемии

Каждый автомобиль ежедневно отправляется по 30 вызовам
Анна Полякова
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Водители ямальского парламента помогают врачам в разгар пандемии Фото: zsyanao.ruВодители ямальского парламента помогают врачам в разгар пандемии Фото: zsyanao.ru
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В Салехарде автомобили Заксобрания ЯНАО теперь ежедневно возят бригады медицинских работников на дом к пациентам с подозрением на коронавирус. Сейчас помощь медикам окружной клинической больницы оказывают шесть водителей. Они работают в средствах индивидуальной защиты – это одноразовые маски, халаты, перчатки, сообщили в региональном парламенте.

Каждый из них в обязательном порядке будет протестирован на коронавирус. Ежедневно водители проходят медосмотр и контроль термометрии. В первой половине дня водители возят медсестер, выезжающих для забора анализов, затем ездят с участковыми врачами, которые обследуют пациентов на дому. Каждый автомобиль ежедневно отправляется по 30 вызовам.

Отметим, акция по поддержке врачей в борьбе с COVID-19 инициирована депутатами Заксобрания. Автомобили предоставлены в безвозмездное пользование Садехардской окружной клинической больнице по решению спикера парламента Сергея Ямкина.

- Мы понимаем, насколько велика нагрузка на всех медицинских работников и как сегодня важна любая помощь в недопущении распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Я благодарен водителям, поддержавшим эту акцию, ежедневно рискующим своим здоровьем, – прокомментировал Сергей Ямкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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