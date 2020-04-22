В Ноябрьске льготников обеспечат бесплатным молоком
В Ноябрьске жители безвозмездно получают свежее натуральное молоко. Как сообщили в администрации города, продукцию сельскохозяйственного комплекса привозят льготникам.
Кураторы региональной акции проекта Забота «Северяне против короновируса!» в городе отмечают, что так продолжается доставка продовольственной помощи льготным категориям ноябрян.
Теперь продуктовые наборы для малообеспеченных семей с детьми, пожилых людей, инвалидов в рамках акции комплектуются молочной продукцией сельскохозяйственного комплекса «Ноябрьский». Оставить заявку можно на сайте акции, там же уточнить условия участия.
ИСТОЧНИК KP.RU