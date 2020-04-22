2020-04-22T11:52:52+03:00
Общество

В Ноябрьске льготников обеспечат бесплатным молоком

Малообеспеченным семьям с детьми, пожилым и инвалидам привозят продуктовые наборы
Анна Полякова
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В Ноябрьске льготников обеспечат бесплатным молоком Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске льготников обеспечат бесплатным молоком Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске жители безвозмездно получают свежее натуральное молоко. Как сообщили в администрации города, продукцию сельскохозяйственного комплекса привозят льготникам.

Кураторы региональной акции проекта Забота «Северяне против короновируса!» в городе отмечают, что так продолжается доставка продовольственной помощи льготным категориям ноябрян.

Теперь продуктовые наборы для малообеспеченных семей с детьми, пожилых людей, инвалидов в рамках акции комплектуются молочной продукцией сельскохозяйственного комплекса «Ноябрьский». Оставить заявку можно на сайте акции, там же уточнить условия участия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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