В Ноябрьске льготников обеспечат бесплатным молоком

22 Апр 2020 2020-04-22T11:52:52+03:00

Малообеспеченным семьям с детьми, пожилым и инвалидам привозят продуктовые наборы

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В Ноябрьске жители безвозмездно получают свежее натуральное молоко. Как сообщили в администрации города, продукцию сельскохозяйственного комплекса привозят льготникам.

Кураторы региональной акции проекта Забота «Северяне против короновируса!» в городе отмечают, что так продолжается доставка продовольственной помощи льготным категориям ноябрян.

Теперь продуктовые наборы для малообеспеченных семей с детьми, пожилых людей, инвалидов в рамках акции комплектуются молочной продукцией сельскохозяйственного комплекса «Ноябрьский». Оставить заявку можно на сайте акции, там же уточнить условия участия.

ИСТОЧНИК KP.RU