22 Апр 2020 2020-04-22T11:03:26+03:00

Ямальских водителей не будут штрафовать за права с истёкшим сроком Фото: yanao.ru

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Ямальским водителям не придется обращаться в Госавтоинспекцию для замены водительских удостоверений, срок которых уже истек или истекает в период с 1 февраля до 15 июля 2020 года. Действие документа будет продлен автоматически, чтобы минимизировать личное общение населения и сотрудников ГИБДД и тем самым снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

- То есть граждане, имеющие такие удостоверения, не будут привлекаться к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения по соответствующим статьям, - рассказал замначальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по ЯНАО Максим Собянин.

Порядок замены удостоверений после 15 июля будет определен ведомством позже. Автомобилистам рекомендуют отложить решение вопроса, если есть такая возможность. Если права необходимо заменить или получить, то делать это, не нарушая установленных ограничительных мер. Каждое обращение за получением государственной услуги будет рассмотрено в любом случае, подчеркивают в Госавтоинспекции.

Кроме того, из-за прекращения деятельности автошкол экзамены на право управления транспортными средствами проводятся по скорректированным графикам небольшими группами. Зарегистрировать транспортное средство, сдать экзамен или получить водительское удостоверение сейчас можно также только по предварительной записи через единый портал Госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU