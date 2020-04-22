22 Апр 2020 2020-04-22T09:58:56+03:00

Все зимники на Ямале закрыли до следующего сезона Фото: yanao.ru

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На Ямале закрыли последний из работающих зимников. В полночь 22 апреля перестала действовать сезонная трасса Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. В связи с наступлением устойчивых плюсовых температур воздуха дорожники не гарантируют безопасного движения по зимней автодороге.

Напомним, накануне был закрыт до следующего сезона проезд по трассе «Коротчаево – Красноселькуп». Автозимник «Салехард – Надым» не работает с 10 апреля. Движение по зимнику «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» в этом сезоне не запускали из-за теплой зимы.

На ледовой дороге Салехард – Лабытнанги понизилась грузоподъемность. В связи сильным обводнением движение открыто для полноприводных колёсных транспортных средств до 20 тонн. Для гусеничных - до 35 тонн. Ориентировочная дата закрытия ледовой переправы 25-26 апреля. Дорожники призывают жителей округа не выезжать на закрытые зимники – это опасно для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU