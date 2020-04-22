Новопортовские рыбаки готовятся к весеннему промыслу

22 Апр 2020 2020-04-22T09:20:27+03:00

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В Обской губе готовятся к весеннему подлёдному лову. Вести добычу будут четрые бригады Новопортовског рыбозавода на участке в 20 км от посёлка Новый Порт.

- Промысел в районе поселка Новый Порт продлится до начала июня. В плане предприятия на этот период добыть более 200 тонн рыбы, - отметил начальник отдела организации и регулирования рыболовства департамента АПК ЯНАО Сергей Гулялов.

До мая новопортовские уловы будут составлять преимущественно частиковые виды рыб – ерш, налим и прочие. А после начнётся массовый ход корюшки, которая в это время идёт с севера на нерест – в реки, впадающие в Обскую губу. В планах рыбозавода добыть до 60 тонн этой рыбы.

С завершением весеннего сезона в начале июня новопортовские рыбаки уйдут на каникулы до декабря. Зимний промысел предприятие традиционно будет вести на отдалённом участке в районе поселка Яптик-Сале, в 240 км от Нового Порта.

Тем временем рыбодобывающие предприятия Ямала, ведущие промысел на магистрали реки Обь, заканчивают подготовку к летней путине – закуплены сетеснастные материалы, топливо, проводится техническое обслуживание холодильного оборудования и флота. В этом году ледоход на Оби ожидается во второй декаде мая. На магистрали промысел будет разрешён с 16 июня.С начала года на Ямале добыто около тысячи тонн рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU