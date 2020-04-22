Новоуренгойка лишилась денег, пытаясь купить партию масок у мошенника
Жительница Нового Уренгоя попалась на известную уловку мошенников, однако в этот раз наживкой стали дефицитные средства защиты. Когда поняла, что ее обманули, 57-летняя горожанка обратилась в полицию. Она рассказала, что у нее выманили 9 500 рублей.
Выяснилось, что женщина в социальной сети нашла объявление о продаже медицинских масок и связалась с лжепродавцом. Тот для доставки потребовал оплатить полную стоимость покупки. Женщина перевела 9 500 рублей на счет, указанный мошенником. После этого аферист перестал выходить с ней на связь. Товар до настоящего времени не доставлен.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Наказанием за это преступление может стать лишение свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция напоминает, что при покупке товара по объявлению у неизвестного лица возникает риск стать жертвой мошенников.
ИСТОЧНИК KP.RU