Новоуренгойка лишилась денег, пытаясь купить партию масок у мошенника

22 Апр 2020 2020-04-22T09:03:56+03:00

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Жительница Нового Уренгоя попалась на известную уловку мошенников, однако в этот раз наживкой стали дефицитные средства защиты. Когда поняла, что ее обманули, 57-летняя горожанка обратилась в полицию. Она рассказала, что у нее выманили 9 500 рублей.

Выяснилось, что женщина в социальной сети нашла объявление о продаже медицинских масок и связалась с лжепродавцом. Тот для доставки потребовал оплатить полную стоимость покупки. Женщина перевела 9 500 рублей на счет, указанный мошенником. После этого аферист перестал выходить с ней на связь. Товар до настоящего времени не доставлен.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Наказанием за это преступление может стать лишение свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает, что при покупке товара по объявлению у неизвестного лица возникает риск стать жертвой мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU