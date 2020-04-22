2020-04-22T08:37:39+03:00
Происшествия

В Губкинском директор тратил зарплату сотрудниц на себя и жену

Суд оштрафовал руководителя на 100 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Губкинском директор тратил зарплату сотрудников на себя и женуВ Губкинском директор тратил зарплату сотрудников на себя и женуФото: Ольга Крыльцова
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В Губкинском директора коммерческой организации признали виновным в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев.

С мая 2018 по октябрь 2019 года в разные периоды он лишал заработка двух сотрудниц. При этом в кассе и на счетах организации имелись достаточные денежные средства для зарплаты подчиненным. Однако директор перечислял эти деньги в подотчет себе и своей супруге. В результате он задолжал сотрудницам около 540 тысяч рублей.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, во время предварительного следствия мужчина добровольно долг выплатил частично, но свою вину признал полностью. Он давал подробных показания относительно обстоятельств произошедших событий. В результате суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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