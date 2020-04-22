2020-04-22T08:29:12+03:00
Общество

В Пуровском районе растет число добровольцев, помогающих во время пандемии

Волонтёры помогают пенсионерам купить продукты или лекарства
Анна Полякова
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В Пуровском районе растет число добровольцев, помогающих во время пандемии Фото: puradm.ruВ Пуровском районе растет число добровольцев, помогающих во время пандемии Фото: puradm.ru
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В Пуровском районе каждый день растёт число добровольцев, готовых прийти на помощь землякам в условиях режима самоизоляции. Сейчас их 80, многие зарегистрированы на официальном сайте Доброволец России, обучены правилам поведения и технике безопасности в условиях пандемии. Волонтёры всероссийской акции «Мы вместе» помогают пенсионерам купить продукты или лекарства.

В Пурпе на помощь им приходят и сотрудники центра социального обслуживания населения. Рабочий день для специалистов центра начинается с обработки заявок от населения.

- Большинство заявок поступают на продукты питания: на молочную продукцию и хлеб. Активнее за помощью с доставкой к нам обращаются жители Пурпе-1, - рассказала заведующая учреждением Ольга Дубинская. Раз в неделю сотрудники центра отрабатывают и заявки на медикаменты. В период самоизоляции люди, которые нуждаются в препаратах, не могут лично прийти и забрать их. После получения лекарств у медицинской сестры пурпейской поликлиники, специалисты социального цента развозят их адресатам, сообщает администрация района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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