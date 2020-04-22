Салехард начинают украшать ко Дню Победы

22 Апр 2020 2020-04-22T07:40:47+03:00

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Праздничные мероприятия, посвященные юбилею Победы в Салехарде, перенесены, но не отменены. Город готовится в великой дате. Как сообщил в своем Instagram глава ямальской столицы Алексей Титовский, 21 апреля начинается украшение городских улиц.

Планируется установить консоли, флаги, растяжки, баннеры. В течение ближайших дней в городе появятся празднично оформленные пассажирские автобусы. Будут украшены Пантеон и Площадь Победы на улице Титова.

«Комсомольская правда – Ямал» ранее сообщала, что в юбилейном году дата торжественного мероприятия перенесена. Коррективы внесла эпидемиологическая обстановка в стране, из-за которой введен режим самоизоляции. Он не предполагает проведение массовых мероприятий, да и просто выхода на улицу.

Мероприятие обязательно состоится, но о сроках пока никто не говорит. Редакция «Комсомольской правды» предполагает, что парад Победы может состояться 24 июня – именно в этот день прошел первый парад Победы в 1945 году.

ИСТОЧНИК KP.RU