Салехард начинают украшать ко Дню Победы
Праздничные мероприятия, посвященные юбилею Победы в Салехарде, перенесены, но не отменены. Город готовится в великой дате. Как сообщил в своем Instagram глава ямальской столицы Алексей Титовский, 21 апреля начинается украшение городских улиц.
Планируется установить консоли, флаги, растяжки, баннеры. В течение ближайших дней в городе появятся празднично оформленные пассажирские автобусы. Будут украшены Пантеон и Площадь Победы на улице Титова.
«Комсомольская правда – Ямал» ранее сообщала, что в юбилейном году дата торжественного мероприятия перенесена. Коррективы внесла эпидемиологическая обстановка в стране, из-за которой введен режим самоизоляции. Он не предполагает проведение массовых мероприятий, да и просто выхода на улицу.
Мероприятие обязательно состоится, но о сроках пока никто не говорит. Редакция «Комсомольской правды» предполагает, что парад Победы может состояться 24 июня – именно в этот день прошел первый парад Победы в 1945 году.
ИСТОЧНИК KP.RU