В Салехарде заработал карантинный центр

22 Апр 2020 2020-04-22T09:20:56+03:00

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В Салехарде создан карантинный центр — обсерватор. Его организовали в микрорайоне Кнунянца. Как пояснил глава города Алексей Титовский, он необходим тем, кто общался с уже заболевшими и сейчас не может в силу своих жилищных условий перейти на полную самоизоляцию.

Карантинный центр рассчитан на 104 места, сейчас в нем находятся 29 человек. Напомним, всего в городе 37 подтвержденных случаев коронавируса. Из них новый — только один. Все контакты установлены, заболевшие находятся под наблюдением специалистов. Три человека уже выздоровели. Об этом в своем Instagram написал глава города Алексей Титовский.

За состоянием находящихся в обсерваторе в ближайшие две недели будут наблюдать медики. Если результаты тестов придут отрицательными, то люди смогут вернуться домой.

"Дополнительной мерой профилактики станет повторная дезинфекция общественных мест города. Уже обработаны 84 остановки. В плане – дезинфекция входных групп магазинов, социально значимых объектов и жилого фонда города", - рассказал градоначальник о второй волне тотальной санобработки общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU