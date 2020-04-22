22 Апр 2020 2020-04-22T07:16:04+03:00

Количество транспортных перевозок на Ямале сократилось в несколько раз Фото: yanao.ru

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Жители Ямала стали реже пользоваться общественным транспортом, летать самолетами. Кроме того, северяне готовы скорректировать летние отпуска даже при наличии на руках билетов на паромы. Они начинают сдавать купленные билеты.

Вдвое упали продажи билетов на паромы до Приобья. Напомним, до отправления первого парома ещё почти полтора месяца. В прошлом году к 20 апреля было приобретено около двух тысяч билетов, сейчас - немногим больше тысячи.

Основную долю пассажиров, прилетевших в регион самолётом, составили студенты, которые предпочли провести это время дома с родителями. В целом количество пассажиров, прибывших из других регионов, сократилось на 80%. Сдано более 30 тысяч билетов на рейсы авиакомпании «Ямал».

Еще больше снизился в апреле пассажиропоток на межмуниципальных авиаперевозках снизился - почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Как только эпидемиологическая ситуация в стране улучшится, мы возобновим частоту рейсов, и вернёмся к работе по прежнему расписанию, - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала Максим Першиков.

Одновременно в муниципалитетах скорректировали движение общественного транспорта. Сокращено количество рейсов, при этом автобусы курсируют без изменений в маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU