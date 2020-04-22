2020-04-22T07:16:04+03:00
Общество

Количество транспортных перевозок на Ямале сократилось в несколько раз

Местные жители на самоизоляции сдают купленные билеты
Анна Полякова
Поделиться:
Количество транспортных перевозок на Ямале сократилось в несколько раз Фото: yanao.ruКоличество транспортных перевозок на Ямале сократилось в несколько раз Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Жители Ямала стали реже пользоваться общественным транспортом, летать самолетами. Кроме того, северяне готовы скорректировать летние отпуска даже при наличии на руках билетов на паромы. Они начинают сдавать купленные билеты.

Вдвое упали продажи билетов на паромы до Приобья. Напомним, до отправления первого парома ещё почти полтора месяца. В прошлом году к 20 апреля было приобретено около двух тысяч билетов, сейчас - немногим больше тысячи.

Основную долю пассажиров, прилетевших в регион самолётом, составили студенты, которые предпочли провести это время дома с родителями. В целом количество пассажиров, прибывших из других регионов, сократилось на 80%. Сдано более 30 тысяч билетов на рейсы авиакомпании «Ямал».

Еще больше снизился в апреле пассажиропоток на межмуниципальных авиаперевозках снизился - почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Как только эпидемиологическая ситуация в стране улучшится, мы возобновим частоту рейсов, и вернёмся к работе по прежнему расписанию, - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала Максим Першиков.

Одновременно в муниципалитетах скорректировали движение общественного транспорта. Сокращено количество рейсов, при этом автобусы курсируют без изменений в маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новопортовские рыбаки готовятся к весеннему промыслу
Новоуренгойка лишилась денег, пытаясь купить партию масок у мошенника
В Губкинском директор тратил зарплату сотрудниц на себя и жену
В Пуровском районе растет число добровольцев, помогающих во время пандемии
Салехард начинают украшать ко Дню Победы
В Салехарде заработал карантинный центр
Количество транспортных перевозок на Ямале сократилось в несколько раз
В Пуровском районе к концу года введут 20 тысяч жилых квадратов
Погода на Ямале 22 апреля: дожди, местами снег
На Ямале чиновники за свой счет купят ветеранам телевизоры и спутниковые тарелки
На Ямале муфтий призвал мусульман молиться дома
На Ямале сняли мультфильм «Как вирус корону нашел»
В Салехарде началась повторная тотальная дезинфекция
На Ямале выявили более 1000 случаев несоблюдения режима самоизоляции
В Муравленко директора магазина развел мнимый прокурор
Новоуренгойцу, избившему десятимесячного малыша, дали срок
На Ямале ищут виновного в трагедии на Русском месторождении
Ущерб от утраты домашнего оленя приравнивать к гибели дикого на Ямале не будут
В Лабытнанги пьяная женщина избила полицейского
Губернатор Ямала поздравил земляков с Днём местного самоуправления
Лжесотрудник банка выманил у пенсионерки из Салехарда 90 тысяч рублей
Ямальцы получили субсидии на племенную работу и развитие северного оленеводства
В Ноябрьске заболевшая короновирусом врач изолирована
На Ямале закрыли автозимник Коротчаево – Красноселькуп
Школьники Ямала готовятся к экзаменам дистанционно
Автосообщение между Салехардом и Лабытнанги будет остановлено
Таркосалинские медики вернулись из очага коронавируса на Ямале