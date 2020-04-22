22 Апр 2020 2020-04-22T06:34:32+03:00

В Пуровском районе к концу года введут 20 тысяч жилых квадратов Фото: puradm.ru

Только одна стройка прекратила свою деятельность в условиях пандемии

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Несмотря на режим самоизоляции, в Пуровском районе не снижаются темпы строительства жилья, все объекты возводятся в штатном режиме. На всех строительных площадках района введены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, проводится еженедельный мониторинг на предмет приостановки производства работ на объектах капстроительства.

Сегодня только одна стройплощадка - ООО «НГХК», расположенная на межселенной территории района, приостановила свою деятельность в связи с распространению коронавирусной инфекции.

Как сообщили в районном департаменте строительства, архитектуры и жилищной политики, в районе сегодня признаны аварийными 250 домов, и для жителей этих домов вопросы строительства и сноса непригодного жилья остаются самыми насущными.

ИСТОЧНИК KP.RU