2020-04-22T06:34:32+03:00
Общество

В Пуровском районе к концу года введут 20 тысяч жилых квадратов

Только одна стройка прекратила свою деятельность в условиях пандемии
Анна Полякова
Поделиться:
В Пуровском районе к концу года введут 20 тысяч жилых квадратов Фото: puradm.ruВ Пуровском районе к концу года введут 20 тысяч жилых квадратов Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

Несмотря на режим самоизоляции, в Пуровском районе не снижаются темпы строительства жилья, все объекты возводятся в штатном режиме. На всех строительных площадках района введены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, проводится еженедельный мониторинг на предмет приостановки производства работ на объектах капстроительства.

Сегодня только одна стройплощадка - ООО «НГХК», расположенная на межселенной территории района, приостановила свою деятельность в связи с распространению коронавирусной инфекции.

Как сообщили в районном департаменте строительства, архитектуры и жилищной политики, в районе сегодня признаны аварийными 250 домов, и для жителей этих домов вопросы строительства и сноса непригодного жилья остаются самыми насущными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пуровском районе к концу года введут 20 тысяч жилых квадратов
Погода на Ямале 22 апреля: дожди, местами снег
На Ямале чиновники за свой счет купят ветеранам телевизоры и спутниковые тарелки
На Ямале муфтий призвал мусульман молиться дома
На Ямале сняли мультфильм «Как вирус корону нашел»
В Салехарде началась повторная тотальная дезинфекция
На Ямале выявили более 1000 случаев несоблюдения режима самоизоляции
В Муравленко директора магазина развел мнимый прокурор
Новоуренгойцу, избившему десятимесячного малыша, дали срок
На Ямале ищут виновного в трагедии на Русском месторождении
Ущерб от утраты домашнего оленя приравнивать к гибели дикого на Ямале не будут
В Лабытнанги пьяная женщина избила полицейского
Губернатор Ямала поздравил земляков с Днём местного самоуправления
Лжесотрудник банка выманил у пенсионерки из Салехарда 90 тысяч рублей
Ямальцы получили субсидии на племенную работу и развитие северного оленеводства
В Ноябрьске заболевшая короновирусом врач изолирована
На Ямале закрыли автозимник Коротчаево – Красноселькуп
Школьники Ямала готовятся к экзаменам дистанционно
Автосообщение между Салехардом и Лабытнанги будет остановлено
Таркосалинские медики вернулись из очага коронавируса на Ямале