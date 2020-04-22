2020-04-22T05:16:23+03:00
Общество

Погода на Ямале 22 апреля: дожди, местами снег

Температура воздуха +2... +9 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 22 апреля: дожди, местами снегПогода на Ямале 22 апреля: дожди, местами снегФото: Анна Полякова
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В среду, 22 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха ноль градусов. Солнечная погода после обеда сменится на пасмурную, ближе к ночи пойдет снег. Ветер юго-восточный 4 м/с.

В Ноябрьске +9 градусов. Пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный 6 м/с.

В Новом Уренгое +2 градуса, облачно, в течение дня дождь со снегом. Юго-западный ветер 2 м/с.

В Надыме +2 градуса. Пасмурно, во второй половине дня – дождь со снегом. Ветер юго-восточный 5 м/с.

В Губкинском +3 градуса. Солнечно – до обеда, вечером ожидается дождь. Ветер юго-восточный 4 м/с.

В Тарко-Сале +3 градуса, пасмурно, вечером - дождь. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Муравленко +5 градусов, пасмурно, дождь – во второй половине дня. Ветер юго-восточный 3 м/с.

В Лабытнанги ноль градусов, днем - без осадков, ближе к ночи - снег. Ветер переменных направлений 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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