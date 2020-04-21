21 Апр 2020 2020-04-21T16:16:24+03:00

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Муфтий регионального духовного управления мусульман ЯНАО Хайдар Хафизов просит ямальских мусульман не приходить в мечети, в том числе и на традиционные пятничные намазы. Видеообращение было опубликовано 21 апреля в официальных группах социальных сетей «Оперштаба ЯНАО».

Муфтий призвал верующих соблюдать режим самоизоляции, избегать участия в массовых социальных мероприятиях и набраться терпения в эти непростые дни и читать намазы дома вместе со своими домочадцами.

- Мы все знаем, что до священного месяца Рамадан осталось четыре дня. Как бы ни было тяжело для правоверных мусульман, пока не пройдет период самоизоляции, читайте намазы дома, каноны Ислама это позволяют, — заверил муфтий.

Ранее епископ Салехардский и Новоуренгойский Николай обращался к православным ямальцам с призывам молиться дома. Напомним, для верующих пасхальные богослужения транслировались из храмов в онлайн-режиме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/774564" frameborder="0"></iframe> На Ямале муфтий призвал мусульман молиться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU