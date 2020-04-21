На Ямале муфтий призвал мусульман молиться дома
Муфтий регионального духовного управления мусульман ЯНАО Хайдар Хафизов просит ямальских мусульман не приходить в мечети, в том числе и на традиционные пятничные намазы. Видеообращение было опубликовано 21 апреля в официальных группах социальных сетей «Оперштаба ЯНАО».
Муфтий призвал верующих соблюдать режим самоизоляции, избегать участия в массовых социальных мероприятиях и набраться терпения в эти непростые дни и читать намазы дома вместе со своими домочадцами.
- Мы все знаем, что до священного месяца Рамадан осталось четыре дня. Как бы ни было тяжело для правоверных мусульман, пока не пройдет период самоизоляции, читайте намазы дома, каноны Ислама это позволяют, — заверил муфтий.
Ранее епископ Салехардский и Новоуренгойский Николай обращался к православным ямальцам с призывам молиться дома. Напомним, для верующих пасхальные богослужения транслировались из храмов в онлайн-режиме.
На Ямале муфтий призвал мусульман молиться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU
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