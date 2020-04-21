В Салехарде началась повторная тотальная дезинфекция

21 Апр 2020 2020-04-21T15:16:01+03:00

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Глава Салехарда Алексей Титовский дал поручение повторить дезинфекцию всех социально значимых объектов, остановок общественного транспорта, жилого фонда, входных групп магазинов, детских игровых и спортивных площадок.

В кратчайшие сроки будет подготовлен график обработки учреждений, согласованный с Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО. С 21 апреля уже начата повторная обработка всех остановочных пунктов города. Это 84 объекта.

Первая волна дезинфекции была проведена в начале месяца. Тогда было обработано в общей сложности почти 300 социальных объектов, а также дополнительно 1080 многоквартирных домов. До 30 апреля в ежедневном режиме управляющие компании города в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции обязаны проводить дополнительную обработку дверных ручек, перил, кнопок лифта, почтовых ящиков многоквартирных домов.

Напомним, что с момента введения режима, 17 марта, временно приостановлена работа ресторанов, кафе, баров, закусочных. Им можно осуществлять деятельность на вынос, а также производить доставку заказов. При этом сотрудники находятся в масках и перчатках, дополнительно обрабатываются рабочие поверхности дезинфицирующими средствами, сообщает администрация ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU