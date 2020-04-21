2020-04-21T14:40:42+03:00
Общество

На Ямале выявили более 1000 случаев несоблюдения режима самоизоляции

Семь человек оштрафованы по двум статьям
Анна Полякова
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На Ямале выявлено более 1000 случаев несоблюдения режима самоизоляции Фото: yanao.ruНа Ямале выявлено более 1000 случаев несоблюдения режима самоизоляции Фото: yanao.ru
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На Ямале продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. В двух населенных пунктах – посёлках Пангоды и Ханымей – карантин. Жители региона должны соблюдать самоизоляцию. Дополнительный контроль установлен за теми, кто имеет постановление Роспотребнадзора о запрете покидать жильё. В ряде муниципалитетов в подъездах жителей установлены камеры видеонаблюдения.

Ежедневно за соблюдением самоизоляции следят, выходя в рейды, около 300 сотрудников правоохранительных органов. С большинством жителей проведят разъяснительные беседы. Семь человек оштрафованы по двум статьям: за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер, которое повлекло угрозу распространения заболевания и за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения. В первом случае штраф составляет от 15 до 40 тысяч рублей, во втором - от 1 до 30 тысяч рублей. Решение по каждой такой ситуации принимает суд.

- Последние данные говорят, что до 80% людей переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно или с минимальным количеством проявлений. Можно не догадываться об болезни, но быть ее переносчиком. Именно поэтому крайне важно неукоснительно соблюдать режим и оставаться дома, - рассказал главный врач центра медицинской профилактики Сергей Токарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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