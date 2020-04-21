В Муравленко директора магазина развел мнимый прокурор
В Муравленко директор магазина попался на улов мошенник. Об обмане ямалец рассказал правоохранителям, обратившись в полицию с заявлением 17 апреля.
Как выяснилось, аферист позвонил по телефону и представился сотрудником прокуратуры. Собеседник сообщил о том, что в прокуратуру города поступила жалоба на сотрудников магазина. В связи с этим необходимо незамедлительно приехать для составления протокола о нарушении карантинного режима.
Через некоторое время мошенник позвонил еще раз. В ходе телефонного разговора, под предлогом оплаты штрафа за нарушение карантинного режима, неизвестный вынудил предпринимателя перевести через мобильный банк 3 000 рублей на номер, с которого поступил звонок. После того, как деньги были переведены, злоумышленник перестал выходить на связь.
Полицейские устанавливают причастного к совершению данного противоправного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Если на телефон поступает сомнительный звонок от якобы высокопоставленного лица, которое по какой-либо причине просит перечислить денежные средства на личный счет, не стоит этого делать.
ИСТОЧНИК KP.RU