В Муравленко директора магазина развел мнимый прокурор

21 Апр 2020 2020-04-21T13:47:08+03:00

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В Муравленко директор магазина попался на улов мошенник. Об обмане ямалец рассказал правоохранителям, обратившись в полицию с заявлением 17 апреля.

Как выяснилось, аферист позвонил по телефону и представился сотрудником прокуратуры. Собеседник сообщил о том, что в прокуратуру города поступила жалоба на сотрудников магазина. В связи с этим необходимо незамедлительно приехать для составления протокола о нарушении карантинного режима.

Через некоторое время мошенник позвонил еще раз. В ходе телефонного разговора, под предлогом оплаты штрафа за нарушение карантинного режима, неизвестный вынудил предпринимателя перевести через мобильный банк 3 000 рублей на номер, с которого поступил звонок. После того, как деньги были переведены, злоумышленник перестал выходить на связь.

Полицейские устанавливают причастного к совершению данного противоправного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Если на телефон поступает сомнительный звонок от якобы высокопоставленного лица, которое по какой-либо причине просит перечислить денежные средства на личный счет, не стоит этого делать.

ИСТОЧНИК KP.RU