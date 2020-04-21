2020-04-21T12:50:12+03:00
Происшествия

Новоуренгойцу, избившему десятимесячного малыша, дали срок

Почти 3 года ямалец проведет в исправительной колонии общего режима
Анна Полякова
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Новоуренгойцу, избившему десятимесячного малыша, дали срокНовоуренгойцу, избившему десятимесячного малыша, дали срокФото: Ольга Крыльцова
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Новоуренгойцу, избившему младенца, зачитали приговор. Оказалось, что плач 10-месячного ребенка довел его до исступления.

Малыша с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали 3 ноября 2019 года. Мать объяснить, что произошло с сыном, сразу не смогла. Во время кратковременного ее отсутствия ребенок остался дома с ее сожителем, который находился в тот момент в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину разозлил плач ребенка, и он начал бить его по голове, уронив малыша на пол. Вернувшись домой, женщина заметила, что ребенку стало плохо, и она обратилась за помощью в больницу. Мужчина до приезда сотрудников полиции сбежал. На его поиски был ориентирован личный состав новоуренгойской полиции. Поиски проходили в круглосуточном режиме. Изверга задержали на улице. Им оказался ранее не судимый 34-летний мужчина.

Уголовное дело расследовали по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего». В результате суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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