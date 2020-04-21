21 Апр 2020 2020-04-21T11:33:34+03:00

На Ямале ищут виновного в трагедии на Русском месторождении Фото: СУ СКР по ЯНАО

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В Тазовском районе расследуется уголовное дело, которое возбудили после гибели рабочего на месторождении. Трагедия произошла днем 10 апреля 2020 года.

На территории объекта строительства Русского месторождения проводились работы по возведению опоры ЛЭП в вертикальное положение с нарушением правил безопасности. Произошло падение железобетонной конструкции на кабину КамАЗа, в которой в тот момент находился монтажник. Рухнувшая опора проломила крышу машины, 43-летний мужчина получил травмы головы, от которых скончался на месте происшествия.

Уголовное дело завели по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности гибель рабочего.

- В настоящее время следствием устанавливается лицо из числа руководства ООО «Строй Газ Инвест», не обеспечившее безопасность и условия труда монтажника, что по неосторожности повлекло наступление смерти потерпевшего, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО

Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU