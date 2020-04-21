Ущерб от утраты домашнего оленя приравнивать к гибели дикого на Ямале не будут

21 Апр 2020 2020-04-21T11:21:12+03:00

Ущерб от гибели домашнего оленя приравнивать к гибели дикого на Ямале не будут Фото: zsyanao.ru

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Ответственность за домашних оленей лежит на владельце. Так заявил депутат окружного парламента Марат Абдрахманов, обосновав свой ответ на обращение от председателя районной думы Тазовского района и представителей Тазовского филиала Ассоциации КМНС ЯНАО «Ямал – потомкам!». Оленеводы предлагают увеличить размер выплат за причиненный ущерб. Депутатов попросили рассмотреть возможность установления размера вреда, причиненного собственникам домашних оленей, сообщает Заксобрание ЯНАО.

Оленеводы указывают на то, что стоимость ущерба при гибели дикого оленя, который является собственностью государства, гораздо выше стоимости ущерба при потере домашнего оленя.

Речь идет о гибели в ДТП во время перегона, незаконном отстреле и других негативных случаях. Для определения размера вреда в отношении домашних оленей применяется Методика, утвержденная приказом Министерства природы РФ.

Как пояснил депутат, приравнивать домашнего оленя к дикому северному для расчета размера вреда нецелесообразно. Виновники гибели или причинения вреда здоровью домашних животных в случае доказанности обязаны возмещать материальный ущерб в соответствии с понесенными убытками и упущенной выгодой.

- Не вижу необходимости вносить изменения в существующую методику. Исчислять размер причиненного вреда надо исходя из реального ущерба и согласно среднерыночной стоимости. При этом важно учитывать особенные характеристики животного, такие как пол, возраст, племенная ценность и размер упущенной выгоды, – отметил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU