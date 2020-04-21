Губернатор Ямала поздравил земляков с Днём местного самоуправления

21 Апр 2020 2020-04-21T10:15:36+03:00

Он выразил уверенность, что профессионализм и неравнодушие муниципальных служащих будут только повышать доверие северян

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днём местного самоуправления, которые отмечается ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России. Его обращение адресовано представителям органов местного самоуправления, муниципальным служащим.

- В День местного самоуправления отмечу, что эта работа напрямую связана с нуждами людей, с повышением их качества жизни. У ямальцев сегодня есть запрос на качественно другой уровень работы власти, которая должна быть максимально прозрачной, полезной, направленной на развитие каждого муниципального образования, - говорится в поздравлении.

Губернатор напомнил, что 2020 – Год дорог в регионе, Ямал ждёт большая стройка и колоссальный объём работы. И степень ответственности глав и муниципальных команд возрастёт кратно. Он выразил уверенность, что профессионализм и неравнодушие муниципальных служащих будут только повышать доверие северян.

В 2017 году Ассоциация «Совет муниципальных образований ЯНАО» запустила масштабный региональный проект «Живём на Севере», главной целью которого является привлечение ямальцев к процессу управления муниципалитетами. На одноименном портале аккумулируются идеи жителей и проводятся электронные референдумы по важным темам. К 2020 году на нём зарегистрировано уже более 69 тысяч ямальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU