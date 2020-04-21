2020-04-21T10:15:36+03:00
Общество

Губернатор Ямала поздравил земляков с Днём местного самоуправления

Он выразил уверенность, что профессионализм и неравнодушие муниципальных служащих будут только повышать доверие северян
Анна Полякова
Поделиться:
Губернатор Ямала поздравил земляков с Днём местного самоуправления Фото: yanao.ruГубернатор Ямала поздравил земляков с Днём местного самоуправления Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днём местного самоуправления, которые отмечается ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России. Его обращение адресовано представителям органов местного самоуправления, муниципальным служащим.

- В День местного самоуправления отмечу, что эта работа напрямую связана с нуждами людей, с повышением их качества жизни. У ямальцев сегодня есть запрос на качественно другой уровень работы власти, которая должна быть максимально прозрачной, полезной, направленной на развитие каждого муниципального образования, - говорится в поздравлении.

Губернатор напомнил, что 2020 – Год дорог в регионе, Ямал ждёт большая стройка и колоссальный объём работы. И степень ответственности глав и муниципальных команд возрастёт кратно. Он выразил уверенность, что профессионализм и неравнодушие муниципальных служащих будут только повышать доверие северян.

В 2017 году Ассоциация «Совет муниципальных образований ЯНАО» запустила масштабный региональный проект «Живём на Севере», главной целью которого является привлечение ямальцев к процессу управления муниципалитетами. На одноименном портале аккумулируются идеи жителей и проводятся электронные референдумы по важным темам. К 2020 году на нём зарегистрировано уже более 69 тысяч ямальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Муравленко директора магазина развел мнимый прокурор
Новоуренгойцу, избившему десятимесячного малыша, дали срок
На Ямале ищут виновного в трагедии на Русском месторождении
Ущерб от утраты домашнего оленя приравнивать к гибели дикого на Ямале не будут
В Лабытнанги пьяная женщина избила полицейского
Губернатор Ямала поздравил земляков с Днём местного самоуправления
Лжесотрудник банка выманил у пенсионерки из Салехарда 90 тысяч рублей
Ямальцы получили субсидии на племенную работу и развитие северного оленеводства
В Ноябрьске заболевшая короновирусом врач изолирована
На Ямале закрыли автозимник Коротчаево – Красноселькуп
Школьники Ямала готовятся к экзаменам дистанционно
Автосообщение между Салехардом и Лабытнанги будет остановлено
Таркосалинские медики вернулись из очага коронавируса на Ямале