2020-04-21T09:40:55+03:00
Происшествия

Лжесотрудник банка выманил у пенсионерки из Салехарда 90 тысяч рублей

Женщина верила, что спасает сбережения
Анна Полякова
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Лжесотрудник банка выманил у пенсионерки из Салехарда 90 тысяч рублей Фото: pixabay.comЛжесотрудник банка выманил у пенсионерки из Салехарда 90 тысяч рублей Фото: pixabay.com
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В Салехарде расследуют уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала пенсионерка. 71-летняя местная жительница 15 апреля обратилась с заявлением, в котором просила привлечь к ответственности обманувших ее.

Она рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился менеджером банка и сообщил, что с банковской карты неизвестные пытаются похитить деньги.

Он убедил ее, что для сохранности сбережений необходимо перевести их на резервный счет, который специально для этого открыли сотрудники банка. Женщина отправилась к ближайшему банкомату и перевела 90 тыс. рублей по указанному ими номеру телефона.

В настоящее время полицейские устанавливается лицо, причастное к совершению данного противоправного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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