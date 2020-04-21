2020-04-21T09:05:28+03:00
Экономика

Ямальцы получили субсидии на племенную работу и развитие северного оленеводства

Из окружного и федерального бюджетов направлено более 198 млн рублей
Анна Полякова
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Ямальцы получили субсидии на племенную работу и развитие северного оленеводства Фото: yanao.ruЯмальцы получили субсидии на племенную работу и развитие северного оленеводства Фото: yanao.ru
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Ямальские оленеводческие предприятия получили более 198 млн рублей субсидий из окружного и федерального бюджетов. Средства они потратят на племенное животноводство и развитие северного оленеводства.

46 млн рублей на племенное животноводство поддержку в этом году получили три оленеводческих хозяйства: МОП «Панаевское», МСП «Мужевское» и АО «Салехардагро». В этих предприятиях содержится 20 тысяч голов оленей ненецкой породы, из них свыше 11 тысяч важенок.

Здесь ежегодно проводится выбраковка низкопродуктивных животных, из стада исключаются олени с пороками и недостатками телосложения. Строго в соответствии с планом проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий по профилактике инфекционных и инвазионных заболеваний.

Еще 152 млн рублей получили 23 оленеводческие организации на развитие северного оленеводства. В них содержится свыше 90 тысяч животных. Среди получателей – 12 крестьянских (фермерских) хозяйств. Условие – в стадах организованных хозяйств должно быть не менее 60% важенок, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – не менее 50%. Такая структура стада оптимальна для мясного оленеводства.

- Мы стимулируем оленеводческие организации к изменению структуры стада в пользу маточного поголовья. Это в будущем позволит повысить выход молодняка, а значит, и увеличить объемы производства мяса оленя, не увеличивая при этом нагрузку на пастбища, - отметил заместитель директора департамента АПК ЯНАО Александр Земских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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