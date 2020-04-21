2020-04-21T09:12:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ноябрьске заболевшая короновирусом врач изолирована

Заболевание проходит бессимптомно
Анна Полякова
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В Ноябрьске заболевшая короновирусом врач изолированаВ Ноябрьске заболевшая короновирусом врач изолированаФото: Ольга Крыльцова
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Первый случай коронавируса в Ноябрьске выявлен у медработника. Об этом вечером 20 апреля сообщил глава города Алексей Романов в соцсети.

Он рассказал, что женщина-медик по роду своей деятельности контактировала с пациенткой из Ханымея Пуровского района, у которой подтвердили диагноз. Напомним, в этом населенном пункте продолжает действовать карантин.

Заболевшая ноябрянка с 1 апреля находилась на самоизоляции, чувствовала себя хорошо. Перед тем как выйти на работу сдала тест на COVID-19, и он оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно. Градоначальник пояснил, что женщина изолирована и находится под наблюдением медиков.

Как ранее сообщалось, в больницах Ноябрьска на госпитализации 37 сотрудников общества «Газпром добыча Ноябрьск» с Чаяндинского месторождения. Главный врач нашей больницы Олег Николаевич Шалаев навещает их лично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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