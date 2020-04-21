На Ямале закрыли автозимник Коротчаево – Красноселькуп

21 Апр 2020 2020-04-21T08:37:24+03:00

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Проезд по сезонной трассе «Коротчаево – Красноселькуп» для всех видов транспортных средств закрыли в полночь 21 апреля. Решение о прекращении работы автозимника в этом сезоне принято в связи с наступлением устойчивых положительных температур воздуха. При таких условиях дорожники не гарантируют автомобилистам безопасности на зимней автодороге.

- Подрядчики должны снять все средства организации движения – это дорожные знаки и вешки. И оставить после себя порядок. Во время демонтажа автозимников работа КПП будет продолжена до особо распоряжения для контроля за соблюдением приказа дирекции о закрытии движения по маршруту, - сказал первый заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Денис Конев.

Оставшийся участок зимней трассы «Лабытнанги – Мужи» планируют закрыть 22 апреля. Пока он доступен для полноприводного транспорта массой от 3,5 до 30 тонн. Участок «Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)» закрыт.

На ледовой дороге Салехард – Лабытнанги проезд разрешен для полноприводных колесных транспортных средств общей массой до 20 тонн, для гусеничных транспортных средств общей массой до 35 тонн.

Движение по зимникам «Салехард – Надым» и «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU