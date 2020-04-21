Школьники Ямала готовятся к экзаменам дистанционно

21 Апр 2020 2020-04-21T07:39:12+03:00

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Вторую неделю на Ямале реализуется проект «Готовимся к ГИА вместе». Для подготовки выпускников к госэкзаменам преподаватели вузов и учителя высшей квалификационной категории общеобразовательных учреждений округа продолжают проводить видеоконсультации. Напомним, Минпросвещения в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки сдачи ЕГЭ.

В этом году только в столице Ямала экзамены будут сдавать 588 девятиклассников, из них 35 в режиме ГВЭ (в форме государственного выпускного экзамена), и 292 ученика 11-ых классов.

Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году начнётся 8 июня с экзаменов по географии, литературе и информатике. ЕГЭ по русскому состоится 11 июня, по математике базового и профильного уровней – 15 июня. ЕГЭ по истории и физике запланирован на 18 июня, по обществознанию и химии – 22 июня, 25 июня состоится письменный экзамен по иностранному языку, а также ЕГЭ по биологии. Устный экзамен по иностранному пройдёт 26 и 29 июня.

С 1 по 11 июля запланированы резервные дни сдачи. Также были перенесены сроки основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов. Экзамены начнутся с 9 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU