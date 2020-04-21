2020-04-21T06:15:26+03:00
Общество

Таркосалинские медики вернулись из очага коронавируса на Ямале

16 специалистов после командировки отправились на самоизоляцию
Анна Полякова
Поделиться:
Таркосалинские медики вернулись из очага коронавируса на Ямале Фото: puradm.ruТаркосалинские медики вернулись из очага коронавируса на Ямале Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

Бригада медицинских работников Тарко-Салинской ЦРБ вернулась домой из Ханымея, где еще действует карантин по коронавирусу. Две недели врачи, медсестры и водители скорой помощи работали в очагах инфекции. По возвращению в Тарко-Сале 16 специалистов отправились на самоизоляцию. Медики прибыли в поселок 4 апреля, сразу после получения сигнала от Роспотребнадзора о первом выявленном пациенте с COVID-19. Персонал Ханымейской участковой больницы был вынужден уйти на 14-дневную самоизоляцию в связи с контактом с COVID-положительной пациенткой.

Уже в первые двое суток были сформированы списки контактных и произведен двухэтапный отбор проб у 490 человек. Также анализы взяты у работников близлежащих месторождений, сотрудников полиции, администрации, казаков, волонтеров и самих медиков. Специалисты взяли более тысячи проб – это почти каждого четвертого жителя проверили на вирус. У 35 пациентов они оказались положительными. Сегодня утром врачи Ханымейской участковой больницы приступили к работе после проведения дезинфекции. Прием в стенах больницы не ведется, по-прежнему врачи выезжают к пациентам на дом либо консультируют дистанционно. Напомним, в Ханымее две недели назад введён строгий карантин. Сейчас очаг дает небольшой рост выявления заболевших, инфекция подтверждается у контактных с ранее заболевшими. Есть единичные случаи заболевания в Тарко-Сале и в Пурпе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лжесотрудник банка выманил у пенсионерки из Салехарда 90 тысяч рублей
Ямальцы получили субсидии на племенную работу и развитие северного оленеводства
В Ноябрьске заболевшая короновирусом врач изолирована
На Ямале закрыли автозимник Коротчаево – Красноселькуп
Школьники Ямала готовятся к экзаменам дистанционно
Автосообщение между Салехардом и Лабытнанги будет остановлено
Таркосалинские медики вернулись из очага коронавируса на Ямале
Погода на Ямале 21 апреля: местами пройдут дожди
На Ямале трое вахтовиков с подтверждённым COVID-19 подключены к ИВЛ
Четверо пациентов из карантинного поселка Пангоды выздоровели после COVID-19
В Ноябрьске будут штрафовать за выход на лед
Ямальцы, потерявшие работу после 1 марта, получат максимум пособия
В салехардской больнице для пациентов заработал бесплатный WI-FI
Мошенники лишили ноябрянку пяти миллионов рублей
Для ямальских таксистов отменили плату за лицензии на перевозку пассажиров
На Ямале прогнозируется ранний ледоход
В Ноябрьске устроили облаву на пьяных водителей
На Ямале от имени прокуратуры действуют мошенники
Для экспедиции по очистке Арктики выберут 35 добровольцев
В Пуровском районе мужчина облил сестру бензинов и поджег
У здания АО «Транснефть – Сибирь» в Тюмени поднята копия Знамени Победы
В Ноябрьск доставили еще 14 вахтовиков с подозрением на коронавирус
«Необычные дети Ноябрьска» одарили сотрудников скорой помощи
На Ямале дезинфицируют территории свободные от коронавируса
В Уренгое подготовили воздушные подушки к очередной навигации
На Ямале мусоровозчики бьют тревогу из-за неплатежей
Спасатели и росгвардейцы выходят в рейды на Ямале с проверкой самоизоляции