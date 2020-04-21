Таркосалинские медики вернулись из очага коронавируса на Ямале

21 Апр 2020 2020-04-21T06:15:26+03:00

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Бригада медицинских работников Тарко-Салинской ЦРБ вернулась домой из Ханымея, где еще действует карантин по коронавирусу. Две недели врачи, медсестры и водители скорой помощи работали в очагах инфекции. По возвращению в Тарко-Сале 16 специалистов отправились на самоизоляцию. Медики прибыли в поселок 4 апреля, сразу после получения сигнала от Роспотребнадзора о первом выявленном пациенте с COVID-19. Персонал Ханымейской участковой больницы был вынужден уйти на 14-дневную самоизоляцию в связи с контактом с COVID-положительной пациенткой.

Уже в первые двое суток были сформированы списки контактных и произведен двухэтапный отбор проб у 490 человек. Также анализы взяты у работников близлежащих месторождений, сотрудников полиции, администрации, казаков, волонтеров и самих медиков. Специалисты взяли более тысячи проб – это почти каждого четвертого жителя проверили на вирус. У 35 пациентов они оказались положительными. Сегодня утром врачи Ханымейской участковой больницы приступили к работе после проведения дезинфекции. Прием в стенах больницы не ведется, по-прежнему врачи выезжают к пациентам на дом либо консультируют дистанционно. Напомним, в Ханымее две недели назад введён строгий карантин. Сейчас очаг дает небольшой рост выявления заболевших, инфекция подтверждается у контактных с ранее заболевшими. Есть единичные случаи заболевания в Тарко-Сале и в Пурпе.

ИСТОЧНИК KP.RU