2020-04-21T07:28:18+03:00
Общество

Автосообщение между Салехардом и Лабытнанги будет остановлено

Работодателей просят позаботиться об иногородних сотрудниках
Анна Полякова
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Автосообщение между Салехардом и Лабытнанги будет остановлено Фото: Администрация города ЛабытнангиАвтосообщение между Салехардом и Лабытнанги будет остановлено Фото: Администрация города Лабытнанги
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На Ямале приближается период весенней распутицы. Прямое автомобильное сообщение между городами Салехард и Лабытнанги будет остановлено. Сейчас соседние города связывает ледовая переправа. Одновременно готовятся к работе суда на воздушных подушках.

Между тем, в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой с целью сокращения числа контактов между гражданами работодателей просят предусмотреть перевод иногородних сотрудников на дистанционный режим работы, либо позаботиться о съёмном жилье для них на весь период распутицы. Речь идет о тех, кому приходится ежедневно добираться к месту работы через реку Обь.

- Не подвергайте своих работников неоправданному риску! Позаботьтесь о сохранении здоровья в ваших коллективах! – обратились к работодателям представители администрации Лабытнанги.

Продолжительность работы ледовой переправы всегда зависит от погодных условий и несущей способности ледяного покрова. Уже сейчас на ледовой переправе появляется вода над поверхностью льда. Пока разрешён проезд для полноприводных колесных ТС весом до 20 т и гусеничных весом до 35 т. Решение о закрытии переправы будет принято ГИМС ЯНАО если движение по переправе будет признано небезопасным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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