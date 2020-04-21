Погода на Ямале 21 апреля: местами пройдут дожди
Во вторник, 21 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха +3 градуса. Ожидается солнечный день, ближе к ночи – снег с дождем. Ветер юго-западный 5 м/с.
В Ноябрьске +9 градусов. Пасмурно, во второй половине дня - дождь. Ветер южный 4 м/с.
В Новом Уренгое +3 градуса, пасмурно, дождь. Южный ветер 6 м/с.
В Надыме +3 градуса. Пасмурно, днем пройдет дождь, к ночи осадки перейдут в снег. Ветер юго-западный 5 м/с.
В Губкинском +4 градуса, солнечно, вечером – кратковременный дождь. Ветер южный 4 м/с.
В Тарко-Сале +4 градуса, пасмурно, периодически - дождь. Ветер южный 3 м/с.
В Муравленко +4 градуса, пасмурно, дождь. Ветер южный 3 м/с.
В Лабытнанги +2 градуса, облачно, днем - без осадков. Ветер юго-западный 5 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU