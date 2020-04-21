2020-04-21T05:16:08+03:00
Общество

Погода на Ямале 21 апреля: местами пройдут дожди

Температура воздуха +2... +9 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 21 апреля: местами пройдут дожди Фото: pixabay.comПогода на Ямале 21 апреля: местами пройдут дожди Фото: pixabay.com
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Во вторник, 21 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха +3 градуса. Ожидается солнечный день, ближе к ночи – снег с дождем. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Ноябрьске +9 градусов. Пасмурно, во второй половине дня - дождь. Ветер южный 4 м/с.

В Новом Уренгое +3 градуса, пасмурно, дождь. Южный ветер 6 м/с.

В Надыме +3 градуса. Пасмурно, днем пройдет дождь, к ночи осадки перейдут в снег. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Губкинском +4 градуса, солнечно, вечером – кратковременный дождь. Ветер южный 4 м/с.

В Тарко-Сале +4 градуса, пасмурно, периодически - дождь. Ветер южный 3 м/с.

В Муравленко +4 градуса, пасмурно, дождь. Ветер южный 3 м/с.

В Лабытнанги +2 градуса, облачно, днем - без осадков. Ветер юго-западный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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