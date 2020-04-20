2020-04-20T17:50:27+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале трое вахтовиков с подтверждённым COVID-19 подключены к ИВЛ

Рабочих с месторождений госпитализировали в больницы Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска
Анна Полякова
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На Ямале трое вахтовиков с подтверждённым COVID-19 подключены к ИВЛ Фото: yanao.ruНа Ямале трое вахтовиков с подтверждённым COVID-19 подключены к ИВЛ Фото: yanao.ru
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На Ямале в разных больницах проходят лечение вахтовики, которых госпитализировали с месторождений в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщили в оперативном штабе ЯНАО.

Из Ямальского района за последние несколько дней вывезены 87 человек. 8 вахтовиков госпитализированы в инфекционное отделение Салехардской окружной больницы. У троих с подтвержден диагноз. Они в тяжелом состоянии, им требуется поддержка аппаратов ИВЛ. Еще 18 человек госпитализированы в инфекционное отделение Новоуренгойской ЦГБ. У девятерых положительные тесты на COVID-19. Один пациент в тяжелом состоянии, пятеро – средней степени тяжести, 12 – в удовлетворительном состоянии.

В двух больницах Ноябрьска – центральной городской и СПИД-центре – на госпитализации 37 сотрудников общества «Газпром добыча Ноябрьск», которых доставили с Чаяндинского месторождения из Якутии. У двенадцати, госпитализированных 14 апреля, подтвердилась инфекция. Тяжелого течения заболевания среди данных пациентов нет.

Накануне в Ноябрьск были доставлены еще 14 рабочих с того же месторождения. Они еще ждут результаты анализов. Состояние пятерых - от среднетяжелого до тяжелого, признаки пневмонии. Они госпитализированы в палату интенсивной терапии. Шестеро – с клинической картиной ОРВИ госпитализированы в провизорный госпиталь НЦГБ. Состояние двоих не вызывает у врачей опасений, они изолированы в карантинном центре. Показатели уровня кислорода в кров у всех в норме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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